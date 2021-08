Ronaldo svela il suo ultimo acquisto: una Mercedes da 330mila euro

Cristiano Ronaldo non ha mai nascosto la sua passione per le auto di lusso, svelandole volta per volta attraverso i suoi canali social. Non fa eccezione l’ultimo acquisto del fuoriclasse portoghese della Juventus, una Mercedes Classe G Brabus 800, colore nero, immortalata al suo fianco in una foto condivisa su Instagram. L’azienda Brabus ha firmato il fuoristrada intervenendo sugli esterni, rendendo la vettura più larga di 10 centimetri con nuove ruote e parafanghi. Il cofano è invece realizzato in fibra di carbonio, così come il portellone posteriore, la copertura della ruota di scorta, la griglia del radiatore e la parte superiore del tetto con le luci aggiuntive. Per averla, Ronaldo non ha badato a spese: il valore dell’auto è infatti di 330mila euro.