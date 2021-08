Incidenti montagna: salvati 2 alpinisti bloccati in parete nel Cuneese

Complessa operazione di salvataggio ieri nel Cuneese, dove due alpinisti sono rimasti bloccati in parete sulla Punta Piacenza, nel massiccio dell’Argentera. A intervenire sono stati gli uomini del Soccorso Alpino in collaborazione con due guide alpine presenti al rifugio Bolzano, da dove è partito l'allarme. I due escursionisti, dopo aver salito la via La dolce vita, hanno perso la linea delle calate in corda doppia senza riuscire a proseguire. Hanno chiamato a voce il gestore del rifugio, che ha lanciato l'allarme intorno alle 20:30.

L’intervento delle guide alpine

Mentre le squadre del Soccorso Alpino si preparavano per salire in quota a piedi, due guide alpine di nazionalità francese presenti al rifugio sono partite verso gli alpinisti bloccati per valutare la situazione. Raggiunti dalle guide e dal gestore del rifugio, sono stati calati con le corde alla base della parete dove erano presenti le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco che li hanno presi in carico e riaccompagnati al rifugio, infreddoliti ma illesi.