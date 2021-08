Castelletto Merli, idraulico folgorato mentre lavora: morto 63enne

Un idraulico di 63 anni è morto folgorato in un'abitazione di Castelletto Merli, nell'Alessandrino.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe toccato un cavo elettrico con il trapano mentre stava lavorando a una perdita d'acqua. Immediati i soccorsi del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto in Frazione Cosso nella casa di una donna residente in Svizzera. Sul posto sono intervenuti lo Spresal, che sta verificando se l'uomo fosse regolarmente assunto, i carabinieri e i vigili del fuoco. Enel è intervenuta con i propri tecnici per mettere in sicurezza l'area.