Novara, sfonda con l’auto portone municipio: uomo portato in questura

Momenti di panico all'ora di pranzo nel centro di Novara per un'auto che ha sfondato l''ingresso del municipio di Novara, un pesante portone in legno. Violentissimo lo schianto, tra i tavoli dei numerosi locali vicini a palazzo Cabirno, sede del Comune, con la gente seduta per mangiare. Alla guida del mezzo c’era un uomo, che è stato subito bloccato e accompagnato in questura per essere interrogato.

Le indagini

Non si conoscono ancora le ragioni del gesto, che sembrerebbe essere stato volontario. Sul posto, con la polizia, stanno operando anche i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco.