Incidente sulla A5, auto esce di strada a Volpiano: tre feriti

Trasportati in ospedale padre, madre e figlio di 10 anni. Grave l’uomo alla guida, ricoverato in codice rosso

Incidente questo pomeriggio sull'autostrada A5 Torino-Aosta all'uscita di Volpiano, in direzione Torino, dove un’auto con a bordo una famiglia di origini svizzere - padre, madre e figlio di 10 anni - è finita fuori strada. I tre sono stati trasportati in ospedale. Grave l’uomo alla guida, ricoverato in codice rosso. Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti agenti della Polizia stradale di Torino, che ora sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. Lo svincolo di Volpiano è stato chiuso al traffico per permettere l'afflusso dei mezzi di soccorso.