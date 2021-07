Tir in fiamme sulla A4, traffico in tilt tra Torino e Milano

Per procedere allo svuotamento del serbatoio dell'autoarticolato, alimentato da gas naturale liquefatto, è stato necessario interrompere il traffico sia sull'autostrada, in entrambe le direzioni tra Rondissone e Borgo d'Ale, sia sulla linea ferroviaria ad Alta Velocità

Traffico autostradale e ferroviario in tilt questa mattina tra Torino e Milano per l'incendio, avvenuto nella notte, di un autoarticolato alimentato da gas naturale liquefatto. Per procedere allo svuotamento del serbatoio in sicurezza, è stato necessario interrompere il traffico sia sull'autostrada A4, in entrambe le direzioni tra Rondissone (Torino) e Borgo d'Ale (Vercelli), sia sulla linea ferroviaria ad Alta Velocità, che corre parallela all'autostrada.

Rallentamenti sull'autostrada e sulla ferrovia

L'allarme per l'incendio dell'autoarticolato è scattato intorno alle 3.30. Disagi per gli automobilisti, costretti a lasciare l'autostrada per poi rientrarvi, ma anche per chi viaggia in treno. Dalle 10.50 il traffico è sospeso sulla linea Alta Velocità Torino-Milano di Trenitalia, mentre sulla linea convenzionale i treni viaggiano via Novara con un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti.