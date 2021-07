Verbania, si fa spedire droga in una scatola di giocattoli: arrestato

Si è fatto spedire della droga in una scatola di giocattoli per bambini, per questo un 28enne, residente a Verbania, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Le indagini

I militari si sono insospettiti dai numerosi pacchi, tutti provenienti dalla Spagna, che il verbanese riceveva e ieri, dopo la consegna dell'ennesimo pacco, hanno fatto scattare i controlli e con l'ausilio di Clay, l'unità cinofila della guardia di finanza, hanno scoperto lo stupefacente nelle scatole. Durante la perquisizione hanno trovato diverse scatole di giochi per bambini con all'interno 2,4 chili di marijuana e 400 grammi di hashish. Sequestrati anche 980 grammi di pasta di hashish e 350 grammi di marijuana e un macchinario per il confezionamento sottovuoto di buste. Il giovane è in carcere Verbania.