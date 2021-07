Sindaco dell’Alessandrino stampa nomi morti Covid: “Dedicato a No Vax”

"Ve ne siete andati in silenzio e in solitudine. Non vi abbiamo potuto dire addio, ma non vi abbiamo dimenticato. Siete sempre con noi. E, soprattutto, non permetterò che calpesti la vostra memoria chi sfila nelle piazze, negando l'evidenza di un virus devastante". Il sindaco di Castelnuovo Scrivia (nell'Alessandrino), Gianni Tagliani, ha fatto stampare dei manifesti con i nomi dei morti per Coronavirus in paese (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).