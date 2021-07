Covid Piemonte, il bollettino: 287 casi su 21.812 tamponi

Aumentano in regione i ricoveri in terapia intensiva, che sono cinque rispetto ai quattro di ieri, ma diminuiscono quelli negli altri reparti, in tutto 72 (meno 4)

Sale ancora il numero dei nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Piemonte, 287, mentre per il sedicesimo giorno consecutivo non si registrano decessi. I nuovi positivi registrati dall'Unità di crisi corrispondono all'1,3% dei 21.810 tamponi eseguiti.

Il bollettino

Per il secondo giorno consecutivo aumentano, in Piemonte, i ricoveri in terapia intensiva per Covid, che sono ora cinque rispetto ai quattro di ieri, ma diminuiscono quelli negli altri reparti, in tutto 72 (meno 4). Gli asintomatici sono 93 (32.4%). Sono 69 i nuovi guariti, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 2.147 (+221), gli attualmente positivi 2.224 (+218). Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 369.626 positivi, 11.699 decessi e 355.703 guariti.