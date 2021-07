Covid, Hamza Rafia positivo: gruppo squadra Juventus in isolamento

Il calciatore della Juventus Hamza Rafia è risultato positivo al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). Lo ha riferito il club bianconero con una nota.

Il comunicato del club

"In ossequio alla normativa e in accordo con l'autorità sanitaria locale il gruppo squadra entra da oggi in isolamento fiduciario - ha spiegato la società -. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo".