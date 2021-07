Maltempo a Biella, albero si abbatte su auto: feriti marito e moglie

Ancora maltempo in Piemonte. A Biella le abbondanti piogge delle ultime ore hanno causato una frana in via Ogliaro. L'improvviso smottamento ha provocato anche la caduta di alcuni alberi, uno dei quali si è abbattuto su un'auto in transito. A bordo viaggiavano marito e moglie, entrambi rimasti lievemente feriti e accompagnati in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i due passeggeri dalla vettura. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale. (LE PREVISIONI - IL MALTEMPO IN LOMBARDIA)