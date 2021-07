Alessandria, incidente sul lavoro: si ribalta trattore, morto 53enne

È successo ieri sera in Regione Bagnario di Strevi. L’uomo stava guidando il mezzo, che ribaltandosi lo ha schiacciato, mentre lavorava in una vigna per conto di un’azienda. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e lo Spresal

Un 54enne è morto ieri sera in Regione Bagnario di Strevi, nell'Alessandrino. Il trattore che guidava, mentre lavorava in una vigna per conto di un’azienda agricola, si è ribaltato e lo ha schiacciato. Sul posto, con i sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e lo Spresal. A dare l'allarme alcuni colleghi. Per rimuovere il mezzo è stato necessario un lungo lavoro, che si è concluso soltanto intorno alla mezzanotte. Accertamenti potrebbero essere disposti sul corpo della vittima, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.