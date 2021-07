Covid, in Piemonte 150 nuovi casi su 13.239 tamponi

Stabili i ricoveri che sono tre in terapia intensiva, come negli ultimi giorni, mentre negli altri reparti sono 68, più uno rispetto a ieri

Trentesimo giorno consecutivo senza decessi da Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Piemonte, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 150 nuovi casi di persone positive, l'1,1% dei 13.239 tamponi eseguiti.

Il bollettino

Gli asintomatici sono 48. Stabili i ricoveri: sempre tre in terapia intensiva, come negli ultimi giorni, mentre negli altri reparti sono 68, più uno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.746.(più 83), mentre gli attualmente positivi sono 1.817 (più 84). Sessantasei i guariti. Dall'inizio dell'emergenza il Piemonte ha registrato 369.057 contagi, 11.699 decessi e 355.54 guariti.