Torino, perdono telefono durante furto in un negozio: arrestati

Nel tentativo di svaligiare un negozio nel centro di Torino, hanno perso il telefono cellulare. E quando sono tornati indietro per riprenderlo, sono stati arrestati. La vicenda è accaduta a una coppia di 34 e 36 anni, fermati dalla polizia in un negozio di via Barbaroux, all'altezza di via Mercanti.

La ricostruzione dei fatti

A metterli in fuga era stato il proprietario del negozio, che abita sopra. Sceso per controllare, l'uomo ha notato il telefonino che squillava. L'arrivo immediato degli agenti ha permesso di fermare l'uomo e la donna per tentato furto aggravato in concorso.