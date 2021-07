Travolto da un pirata della strada a Pianfei, morto un 36enne

Un uomo di 36 anni è morto questa mattina a Pianfei, paese in provincia di Cuneo, in un incidente stradale avvenuto in via Bisalta, intorno alle 5.30. Il 36enne è stato travolto da un automobilista che, dopo l'impatto, non si è fermato a prestare soccorso. I carabinieri hanno subito avviato le ricerche del pirata della strada. Inutile l'intervento del 118: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte del 36enne residente a Chiusa di Pesio (Cuneo). Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Villanova Mondovì.