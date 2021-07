Alessandria, arrestato pregiudicato responsabile delle 'spaccate'

L'uomo ieri sera per sfuggire all'arresto è salito sui tetti di uno stabile tra via 1821 e via Plana, non distante dalla piazza del Municipio

E' stato arrestato l'autore delle numerose spaccate avvenute nei giorni scorsi nel centro di Alessandria. Si tratta di un pregiudicato italiano, residente in città. L'uomo ieri sera per sfuggire all'arresto è salito sui tetti di uno stabile tra via 1821 e via Plana, non distante dalla piazza del Municipio. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile della Questura che alla fine hanno convinto l'uomo a scendere, grazie all'intervento dei vigili del fuoco con un'autoscala, e a consegnarsi.