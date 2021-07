Green Pass, Cirio: “Raddoppiate le prenotazioni per il vaccino”

A poche ore dalle decisioni del Governo in materia "le prenotazioni per le vaccinazioni contro il Covid-19 sono raddoppiate", ha fatto sapere il governatore Alberto Cirio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) "Le decisioni di ieri del Governo - ha sottolineato Cirio - hanno avuto in Piemonte l'effetto di raddoppiare le richieste per le vaccinazioni: ogni ora sul nostro portale registriamo il doppio delle adesioni rispetto alle media dei giorni precedenti".

Le prenotazioni per il vaccino in Piemonte

Alle 18 di ieri le nuove adesioni alla campagna vaccinale in Piemonte erano state circa 10 mila, in linea con la media quotidiana dei giorni precedenti, ma a partire dalle ore 20 il trend è raddoppiato e la giornata si è chiusa con quasi 19mila nuove adesioni. Anche oggi l'andamento si conferma in crescita e alle 12, informa la Regione Piemonte, risultano 9.389 nuove adesioni (ieri alla stessa ora erano 4.611). A titolo esemplificativo ieri tra le 9 e le 10 le nuove adesioni erano state 894, oggi nella stessa fascia oraria sono state 2.133.