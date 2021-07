Ciclista investito da un pirata della strada a Ivrea: è grave

Un ciclista è stato investito da un pirata della strada nella tarda serata di ieri, lungo la provinciale 228 a Ivrea. L'incidente si è verificato a poca distanza dalla casa circondariale eporediese. Il ferito è stato soccorso dal personale 118 ed è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Sono in corso le ricerche dei carabinieri per identificare l'automobilista, che dopo l'impatto non si è fermato a prestare soccorso.