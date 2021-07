Torino, 24 chili di marijuana nascosti in un negozio: un arresto

L'uomo ha spiegato che la marijuana, trovata in 58 buste, è legale e in libera vendita, il pubblico ministero ha disposto l'analisi della sostanza ritrovata. Il commerciante si trova ora agli arresti domiciliari

Nel suo negozio, nel quartiere Barriera di Milano a Torino, non vendeva solo sigarette elettroniche. I veri affari un commerciante di 59 anni, arrestato dai carabinieri, li faceva sul retro, in un magazzino dove produceva e stoccava marijuana. Un'attività parallela che ha portato alla scoperta di una serra artigianale, con tanto di lampade, ventole e termometri, e al sequestro di 53 piante di marijuana, 24 chili della stessa sostanza essiccata e confezionata in 58 buste, un bilancino di precisione e tutto il necessario per il confezionamento. Ai militari dell'Arma l'uomo ha spiegato che l'erba nelle buste era legale e in libera vendita e il pubblico ministero ha disposto l'analisi della sostanza ritrovata. Il commerciante si trova ora agli arresti domiciliari.