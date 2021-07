Venaria Reale, investe ciclista e scappa: denunciato 70enne

Dopo l'incidente alcuni passanti hanno annotato il numero di targa della vettura per poi fornirlo agli agenti. Il pensionato è stato rintracciato dopo alcune ore nella sua abitazione di Venaria

Un uomo di 70 anni è stato denunciato a Venaria Reale per omissione di soccorso e fuga dopo incidente. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, l'uomo, al volante della propria utilitaria, ieri sera in via Zanellato ha investito un ciclista e dopo l'urto ha proseguito la marcia.

L'identificazione

Dopo l'incidente alcuni passanti hanno annotato il numero di targa della vettura per poi fornirlo agli agenti. Il pensionato è stato rintracciato dopo alcune ore nella sua abitazione di Venaria. Il ciclista, un 50enne residente in città, è stato ricoverato in ospedale.