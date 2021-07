Torino, guida da ubriaco un'auto con solo tre ruote: denunciato

A fermare l'automobilista sono stati gli agenti della polizia municipale di pattuglia, allarmati dal forte rumore metallico. Gli agenti si sono accorti che la vettura non aveva lo pneumatico anteriore destro, perso probabilmente in un precedente impatto, e il cerchione sfregava sull'asfalto. Oltre alla denuncia è scattato anche il sequestro del veicolo

Un uomo è stato denunciato a Torino dopo essere stato sorpreso a guidare da ubriaco un'auto con solo tre ruote per centinaia di metri. A fermare l'automobilista sono stati gli agenti della polizia municipale di pattuglia in corso Tassoni, allarmati dal forte rumore metallico. Gli agenti si sono accorti che la vettura non aveva lo pneumatico anteriore destro, perso probabilmente in un precedente impatto, e il cerchione sfregava sull'asfalto. Dopo la positività all'alcol test è scattata la denuncia e il sequestro del veicolo.

Positivo all'alcol test

Il guidatore era in evidente stato di ebrezza, come confermato dall'alcol test. Lo strumento ha registrato un tasso di 2,80 grammi per litro, di gran lunga superiore ai limiti di legge (0,5 g/l). Spetterà al giudice decidere quale sanzione infliggere al trasgressore, con la multa che va da un minimo di 1.500 a un massimo di 6.000 euro. All'automobilista probabilmente verrà anche sospesa la patente, per un periodo che varia da uno a due anni.