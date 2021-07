Torino, sorpreso a rubare in casa si nasconde sotto letto: arrestato

Per evitare di essere arrestato dalla polizia, chiamata da un vicino di casa che lo ha visto arrampicarsi su un terrazzino e forzare la finestra, si è nascosto sotto il letto. Questo è quanto accaduto a Torino, in zona Santa Rita, dove un 51enne è stato arrestato per furto aggravato.

L'arrivo della polizia

Dopo la chiamata al 112, gli agenti intervenuti sul posto hanno bloccato tutte le vie di fuga e hanno iniziato a perlustrare l'apartamento. A destare sospetti i rumori provenienti dalla camera, dove il ladro era appunto sotto il letto e con in tasca due orologi e un cellulare.