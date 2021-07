Covid Piemonte, il bollettino: 77 contagi su 10.593 tamponi

Sono 77 i nuovi casi in Piemonte di persone risultate positive a Covid-19, lo 0,7% di 10.593 tamponi eseguiti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Gli asintomatici sono 43, pari al 55,8%. L'Unità di crisi regionale ha registrato anche 18 guariti e nessun nuovo decesso. Stabili i ricoveri: in terapia intensiva sono tre da due giorni, 46 negli altri reparti. Le persone in isolamento domiciliare sono 959, gli attualmente positivi 1.008. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 367.787 positivi, 11.699 decessi e 355.080 guariti.