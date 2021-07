Lite tra vicini di casa, morto l'uomo accoltellato a Novara

È morto all'ospedale di Novara l'uomo, un 60enne di cui non sono ancora state fornite le generalità, accoltellato questa mattina a Novara nella zona di via Valsesia, nel quartiere Santa Rita alla periferie Nordovest della città. L'aggressore, un vicino di casa coetaneo della vittima, è in questura dove la polizia lo sta interrogando. Il movente del delitto, secondo le prime informazioni, sarebbe da attribuire a questioni condominiali.

L'allarme

Scattato l'allarme, sul posto sul posto sono intervenuti la polizia e il 118, che ha trasportato il ferito all'ospedale Maggiore, dove è poi deceduto.