Torino, picchia uomo perché in auto con sua fidanzata: denunciato

Un 25enne è stato denunciato a Torino dalla polizia per violenza privata, minacce e lesioni

Ha picchiato un uomo perché era in auto con la sua compagna. Un 25enne è stato denunciato a Torino dalla polizia per violenza privata, minacce e lesioni. La vittima era fermo al semaforo, in auto, quando un'altra auto proveniente dal lato opposto della carreggiata gli ha bloccato la strada. Dalla vettura è sceso il 25enne che ha cominciato a colpire la vettura del presunto rivale a calci e pugni.

L'aggressione

Inoltre, quando l'uomo aggredito ha chiesto spiegazioni, ha ricevuto in cambio un pugno in faccia. Motivo dell'aggressione, secondo quanto appurato dalla polizia, la gelosia: in auto con l'aggredito c'era infatti la fidanzata del 25enne.