Carrù, scontro frontale tra auto: un morto e due feriti

Un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la fondovalle Tanaro, tra i Comuni di Bastia Mondovì e Carrù, nel Cuneese.

L'incidente

Si è trattato di uno scontro frontale, dopo il quale si è sviluppato un incendio in cui la vittima è rimasta carbonizzata. Sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco di Mondovì e Dogliani, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I due feriti, invece, sono stati estratti dagli abitacoli in cui erano rimasti incastrati e sono stati trasportati dall'elicottero del 118 all'ospedale di Mondovì in gravi condizioni. La strada è stata chiusa per i soccorsi e per permettere ai carabinieri di ricostruire la dinamica del frontale.