Masio, incendio in un'azienda agricola: morti diversi animali

Diversi animali sono morti nell'incendio di una azienda agricola a Masio, in provincia di Alessandria. Le fiamme, divampate ieri sera per cause in corso di accertamento, sono state spente dai vigili del fuoco dopo diverse ore di lavoro, anche a causa della presenza di circa duemila rotoballe di fieno. Una decina le squadre di vigili del fuoco intervenute da Asti, Alessandria, Nizza e Canelli. Sul posto anche carabinieri e protezione civile.

Il rogo

Da quanto appreso, l'incendio ha riguardato, in particolare, un capannone dell'azienda agricola 'Rio dell'anitra', poco distante dal confine con la provincia di Asti. Sono una trentina le mucche morte, mentre altri 900 capi sono stati messi al sicuro. Distrutti dalle fiamme anche alcuni mezzi agricoli, oltre alla copertura del capannone. "In paese non ci sono stati problemi per il fumo: il nero dovuto all'incendio dei pannelli fotovoltaici della copertura si è dileguato. Non sono stati adottati, pertanto, provvedimenti per la popolazione", spiega il sindaco, Giovanni Airaudo, che sta seguendo la situazione.