Calcio, tensioni tra ultras Torino: altri due arresti

Secondo gli inquirenti i due farebbero parte di un gruppo che lo scorso 19 giugno ha fatto irruzione nel dehors del ristorante La Caravella in via Fratelli Vasco 2, aggredendo i clienti del locale, dopo aver lanciato sedie, piatti e bottiglie di vetro

Due ultras del Torino, appartenenti al gruppo "Ultras Granata 1969", rispettivamente di 19 e 24 anni, sono stati arrestati dalla Digos della Questura di Torino per rapina, lesioni e danneggiamento di privati.

La ricostruzione dei fatti

Secondo gli inquirenti i due farebbero parte di un gruppo che lo scorso 19 giugno ha fatto irruzione nel dehors del ristorante La Caravella in via Fratelli Vasco 2, aggredendo i clienti del locale, dopo aver lanciato sedie, piatti e bottiglie di vetro. Il gruppo aveva riconosciuto tra gli avventori del ristorante un altro ultras appartenente al gruppo "Torino Hooligans" che solitamente si posizionano in Curva Primavera allo Stadio Olimpico-Grande Torino, a differenza degli "Ultras Granata" che sono in Curva Maratona. Tra i due gruppi c'erano state tensioni in passato.

La situazione della vittima

La vittima ha riportato lesioni e un trauma alla spalla sinistra e il furto di telefono e portafogli. Anche a un altro cliente venne portato via il portafoglio prima che il gruppo si allontanasse su due auto. Oltre ai due arrestati ci sono state perquisizioni ed è stato denunciato anche un 23 enne e un 17enne. Tutti i protagonisti della vicenda erano già colpiti da Daspo.