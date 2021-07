Maltempo Piemonte, nubifragio su Torino: grandine e alberi spogliati

Dopo la caduta dei primi chicchi di grandine a secco, il temporale si è intensificato mettendo in allarme la città per l’intensità dei fenomeni metereologici. Decine di chiamate ai vigili urbani

Un nubifragio si è abbattuto su Torino, con pioggia torrenziale, grandine e forti raffiche di vento. I chicchi di ghiaccio hanno quasi spogliato molte alberate creando un tappeto di foglie verdi strappate sui viali e sulle strade. Dopo una mattinata variabile, tra schiarite e nuvoloni, il forte temporale si è annunciato con la caduta dei primi chicchi di grandine a secco. Ma più tardi la grandinata si è intensificata mettendo in allarme la città per l'intensità dei fenomeni meteorologici. Grandine e danni anche nell'hinterland del capoluogo e in altre zone del Piemonte .

Decine di chiamate ai vigili urbani

Sono decine le chiamate che stanno arrivando alla sala operativa della polizia municipale di Torino per i danni causati dalla forte grandinata con chicchi di grandi dimensioni. Le richieste di intervento arrivano in particolare dal centro e dai quartieri di Santa Rita, Mirafiori e Pozzostrada. In corso Inghilterra un albero è caduto colpendo un’auto in transito, ma non si registrano feriti. Le segnalazioni riguardano soprattutto allagamenti e la caduta di rami dai viali.