Cuneo, rapina due farmacie armato di coltello: indagini in corso

L'uomo ha agito in una farmacia di frazione Borgo San Giuseppe e mezzora dopo in centro a Cuneo, in corso Ferraris, a circa quattro chilometri di distanza

Sono in corso le indagini di polizia e carabinieri per individuare l'uomo che ieri ha rapinato due farmacie di Cuneo nel giro di mezzora. L'uomo ha agito armato di coltello a serramanico e con il volto nascosto da mascherina, cappello, felpa con il cappuccio alzato e occhiali scuri.

Le due rapine

Il rapinatore ha colpito ieri pomeriggio in una farmacia di frazione Borgo San Giuseppe intorno alle 15.50 e poi in centro a Cuneo, in corso Ferraris, a circa quattro chilometri di distanza, circa alle 16.20. L'uomo ha minacciato i due titolari (all'interno della farmacia di corso Ferraris oltre agli addetti c'erano anche due clienti), li ha fatti allontanare dai registratori di cassa dietro al bancone, poi ha rubato l'incasso. Poche centinaia di euro in entrambi i casi. Secondo un testimone il rapinatore si sarebbe allontanato in auto dalla prima farmacia.