Frontale tra auto a Solero, un morto e quattro feriti

Un giovane è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite nello scontro frontale tra due auto avvenuto all'alba di oggi a Solero, nell'Alessandrino, sulla statale che porta a Felizzano.

La vicenda

La vittima viaggiava con altri tre ragazzi, tutti feriti, che sembra stessero tornando a casa dopo una notte di festa per la vittoria dell'Italia agli Europei. A bordo dell'altra auto coinvolta, invece, c'era solo il conducente, ricoverato in codice rosso all'ospedale di Alessandria. Lo schianto, in corrispondenza di una curva. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri, che indagano sulle cause dell'incidente.