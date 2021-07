Covid Piemonte, il bollettino: 17 nuovi contagi su 10.270 tamponi

In Piemonte nelle ultime ore si registrano 17 nuovi casi di Covid-19 su 10.270 tamponi processati, con un rapporto tra test effettuati e positivi dello 0,2%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Non si rilevano nuovi decessi, i guariti invece sono 9. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3 quelle negli altri reparti 62. Le persone in isolamento domiciliare sono 686, gli attualmente positivi sono 751. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte sono dunque stati registrati 367.335 positivi, 11.698 decessi e 354.886.