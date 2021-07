Ciriè, accoltella 39enne dopo lite in strada: arrestato

La vittima è stata medicata sul posto dai medici del 118 e trasportata in ospedale. Il 39enne è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita

Un uomo di 30 anni è stato arrestato per tentato omicidio a Ciriè, in provincia di Torino. È accusato di aver accoltellato all'addome un uomo di 39 anni in strada, in via delle Spine, dopo una lite. La vittima è stata medicata sul posto dai medici del 118 e trasportata all'ospedale di Cirié. Il 39enne è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'accoltellamento

A quanto si apprende, alcuni testimoni hanno dato l'allarme al 112 dopo aver visto la lite tra i due e poi l'accoltellamento. L'intervento di una pattuglia di carabinieri ha permesso di bloccare e disarmare l'aggressore e di sequestrare il coltello a serramanico, con una lama di 20 centimetri, utilizzato per ferire la vittima. I due protagonisti della vicenda non hanno voluto chiarire i motivi della lite.