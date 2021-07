Torino, maltratta donna e le vieta di vedere amiche: arrestato 23enne

I poliziotti sono intervenuti in un condominio dov'era stata segnalata una lite. Bussato alla porta, non hanno ricevuto alcuna risposta, ma dal balcone una donna si è affacciata spiegando di non aver bisogno di loro. Gli agenti, però, hanno capito che qualcosa non andava e sono riusciti a farsi aprire

A Torino, nel quartiere Crocetta, un ragazzo di 23 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della convivente. I poliziotti sono intervenuti in un condominio dov'era stata segnalata una lite. Bussato alla porta, non hanno ricevuto alcuna risposta, ma dal balcone una donna si è affacciata spiegando di non aver bisogno di loro.

L'intervento della polizia

Gli agenti, però, hanno capito che qualcosa non andava e sono riusciti a farsi aprire. Sull'uscio la donna, intimorita, ha ribadito di non aver bisogno di aiuto, mentre un uomo ha tentato di chiudere la porta. A questo punto la donna si è sfogata e ha raccontato di essere stata picchiata dal compagno più volte. Inoltre, ha aggiunto che l'uomo le impediva di uscire e vedere le amiche. Il compagno, uno straniero di 23 anni, è stato arrestato per maltrattamenti, denunciato per la resistenza e multato per ubriachezza.