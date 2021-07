Maltempo Piemonte, in tre giorni 200 millimetri di pioggia

Durante il maltempo dei giorni scorsi in Piemonte sono caduti fino a 200 millimetri di pioggia in tre giorni. I dati sono della rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Record a Formazza (VCO), con 199,8 mm dal 6 all'8 luglio; a Baceno, nella stessa provincia, 153,4 mm. Nel Torinese a Brandizzo 60,2 mm di acqua in un'ora, evento che si verifica ogni 50 anni, 49,9 mm a Verolengo.

Il rapporto di Arpa riferisce anche di chicchi di grandine fino a 5 centimetri di diametro. Infine, vento forte si è registrato in molte località di pianura e collina: raffiche a 79 chilometri orari segnalate a Verbania Pallanza, 76 al Bric Castellaro (Alessandria), 73,8 a Massazza (Biella), 63,7 a Fossano (Cuneo), 63,2 a Bauducchi (Torino).