Biella, incendio in un capannone nel quartiere Chiavazza

Un incendio è scoppiato nella notte in un capannone a Biella nel quartiere Chiavazza.

L'area dove è avvenuto il rogo è stata posta sotto sequestro. Ancora da chiarire le cause del rogo. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, oltre agli agenti di polizia della questura.

L'incendio

Il rogo ha distrutto il tetto e ciò che c'era all'interno della struttura, tra cui mobili e suppellettili di un privato, non coperti da assicurazione. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte per tutta la notte. I danni sono ancora da quantificare ma sarebbero ingenti.