Spaccio di droga, due arresti a Torino

In corso Marconi un 29enne ricercato è stato riconosciuto da un carabiniere fuori servizio che ha chiamato i colleghi che hanno bloccato. In corso Giulio Cesare, invece, i militari hanno fermato un 30enne sorpreso a cedere una dose di cocaina

Due pusher sono stati arrestati a Torino dai carabinieri. In corso Marconi angolo via Ormea, nel quartiere San Salvario, un 29enne della Guinea, che era ricercato, è stato riconosciuto da un carabiniere fuori servizio. Il militare dell'Arma ha chiamato i colleghi che hanno bloccato il 29enne su cui era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. In corso Giulio Cesare, nel quartiere Barriera Milano, i carabinieri hanno arrestato un gabonese di 30 anni, senza fissa dimora, sorpreso a cedere una dose di cocaina a un 52enne. Il pusher addosso aveva con sé 335 euro. Il cliente è stato segnalato alla Prefettura come consumatore.