Covid, in Piemonte 40 nuovi casi su 20.061 tamponi

In Piemonte sono 40 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) comunicati oggi dall'Unità di crisi regionale. Il tasso è dello 0,2% rispetto ai 20.061 tamponi eseguiti, di cui 15.683 antigenici. Gli asintomatici sono 23 (57,5%). È stato registrato un altro decesso, relativo ai giorni precedenti. I ricoverati in terapia intensiva sono tre (meno uno rispetto a ieri), negli altri reparti 67 (più tre). Le persone in isolamento domiciliare sono 627, i guariti 43.