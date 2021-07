Asti, rapina e violenza sessuale: arrestato 19enne

La vittima aveva già subito un furto in abitazione da parte dello stesso giovane. "Si è trattato di un gesto di sfregio, particolarmente violento nei confronti della donna", ha spiegato Federico Mastorci, capo della squadra mobile di Asti

Un ragazzo di 19 anni, E.S., è stato arrestato ad Asti con l'accusa di aver rapinato e violentato una donna di 91 anni nella sua abitazione, probabilmente per vendetta perché l'anziana l'aveva denunciato per un precedente furto. L'arresto è stato eseguito grazie anche alla collaborazione della vittima, lucida nel fornire le indicazioni alla polizia. Il 19enne, residente al campo nomadi di via Guerra ad Asti, è finito nel carcere Le Vallette di Torino.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito, il 20 maggio il 19enne è entrato nella casa della donna dopo aver sfondato con una grossa ascia la porta finestra già semi aperta e ha aggredito la donna strappandole fede e orecchini. Dopo aver rubato qualche banconota, l'ha violentata. A quanto si apprende, la vittima aveva già subito un furto in abitazione da parte dello stesso giovane. "Ieri è stato arrestato e condotto al carcere Le Vallette di Torino, dove si trova in un reparto di sex offender - ha spiegato Federico Mastorci, capo della squadra mobile di Asti -. Si è trattato di un gesto di sfregio, particolarmente violento nei confronti della signora".