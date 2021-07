Incendi a Torino, bruciate 17 auto: si cerca il piromane

Sono salite a 17 le auto che sono state incendiate questa mattina a Torino. Sette nei pressi di via Cernaia, dove alcuni testimoni, svegliati dalle esplosioni, hanno visto una persona fuggire. Altre 10 sono andate a fuoco poco dopo le 12 nel parcheggio di piazzale Caio Mario, di fronte allo stabilimento Fca di Mirafiori. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera.



Gli incendi

L’incendio di Mirafiori è partito da una Renault Captur nuovissima parcheggiata nel piazzale esterno riservato al personale Fca. Non si esclude la matrice dolosa, ma le cause sono ancora da accertare. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia, che dovranno stabilire se si tratti di roghi dolosi. In precedenza, i pompieri hanno spento i roghi in via Bertola, via Mercantini, e in via Manzoni, dove le fiamme hanno raggiunto anche i teloni di copertura di un ponteggio. Un suv, una Fiat Punto, una Maserati e una Peugeot sono state completamente distrutte, ma anche le altre vetture hanno riportato gravi danni.

Le indagini

Sugli incendi indagano anche i carabinieri del comando provinciale che stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Circa due anni fa sono state 17 le auto incendiate in una notte tra i quartieri di San Donato e Cit Turin.