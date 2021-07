Torino, minaccia controllori Gtt con un coltello: arrestato 19enne

Armato di coltello, ha aggredito tre operatori Gtt (Gruppo Trasporti Torinese) dopo che l'autista non lo aveva fatto salire sul tram fuori fermata, a poca distanza dalla stazione di Porta Nuova. È accaduto a Torino dove un 19enne, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dalla polizia per violenza, minaccia e lesioni personali a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

La ricostruzione dell'aggressione

Il giovane, dopo che gli era stato negato di salire sul mezzo, ha preso a pugni le porte del tram. Dopo che tre controllori dell'azienda hanno tentato di calmarlo spiegandogli che la sua richiesta non poteva essere soddisfatta in quanto la manovra fuori fermata era pericolosa, il 19enne ha estratto il coltello minacciandoli. Quando ha capito che era stata avvisata la polizia, ha buttato l'arma e si è allontanato, mentre gli operatori Gtt lo hanno inseguito comunicando la sua posizione agli agenti. Per seminarli il giovane li ha minacciati con una bottiglia di vetro. Da qui è nata una colluttazione in cui 19enne ha colpito i tre con calci e pugni e ha sottratto un palmare di servizio. In corso Matteotti la polizia ha fermato l'aggressore, che è stato arrestato. Il coltello è stato recuperato in un cassonetto dei rifiuti.