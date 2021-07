Covid Piemonte: 38 casi, ottavo giorno consecutivo senza decessi

Per l'ottavo giorno consecutivo, nessun morto per Covid in Piemonte, dove i nuovi casi positivi riportati dal bollettino dell'Unità di crisi della Regione, sono 38, con un tasso dello 0,2% rispetto ai 15.929 tamponi diagnostici processati (9.437 antigenici). Due ricoverati in più: uno in terapia intensiva dove il totale risale a 9, uno in più negli altri reparti, in tutto ora 84. Le persone in isolamento domiciliare sono 622, i guariti +71 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).