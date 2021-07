Trovato morto l'escursionista disperso da ieri nel Cuneese

La vittima, un pensionato di 69 anni, era uscita per un'escursione in solitaria. Il corpo è stato avvistato dall'equipaggio dell'elicottero dei Vigili del fuoco

È stato trovato morto, questa mattina, l'escursionista di 69 anni che risultava disperso da ieri tra le valli Stura e Gesso, nel Cuneese. Il corpo è stato avvistato dall'equipaggio dell'elicottero dei Vigili del fuoco, che ha portato sulle montagne squadre di soccorritori anche della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino. Circa 40 gli uomini impegnati fin da ieri nelle ricerche, allertati dalla famiglia che sabato sera non aveva visto rientrare il pensionato, uscito per un’escursione in solitaria.

Il cadavere è stato individuato in un canalone vicino alla Rocca della Paur, nella frazione Terme di Valdieri, in Valle Gesso. Sempre a Valdieri c'era anche l'auto della vittima, che ai familiari aveva spiegato che era intenzionato a fare un'escursione in un'altra vallata della provincia.