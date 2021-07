Covid Piemonte, il bollettino: 15 contagi su 11.341 tamponi

I ricoverati in terapia intensiva sono 8, quelli negli altri reparti sono 83. Per il settimo giorno consecutivo non si registrano decessi

Nelle ultime ore in Piemonte si registrano 15 nuovi casi di Covid-19 pari allo 0,1 % dei 11.341 tamponi eseguiti, di cui 8.443 antigenici. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). I ricoverati in terapia intensiva sono 8, quelli negli altri reparti sono 83 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 657. Per il settimo giorno consecutivo non si registrano decessi di persone positive, le morti in regione dell'inizio dell'emergenza sanitaria sono 11.696. I nuovi pazienti guariti sono 44.