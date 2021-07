Prese a pugni pusher, chiesto giudizio per agente di Polizia a Torino

La Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per un agente della Squadra Mobile accusato di aver picchiato uno spacciatore durante l'arresto, lo scorso marzo. Il poliziotto era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di una banca mentre, all'interno di un cortile tra corso Racconigi e corso Francia, prendeva a pugni il pusher senegalese. A denunciare ai carabinieri quanto accaduto era stato un passante che aveva assistito alla scena. Il poliziotto sentito dagli inquirenti aveva fatto delle ammissioni, dicendo per giustificarsi di trovarsi in un perodo di stress. Titolare dell'inchiesta è il pm Francesco Pelosi. Chiesta invece l'archiviazione per altri due agenti che erano insieme all'accusato, che hanno tentato di calmare il collega.