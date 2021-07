Torino, truffa della finta beneficenza con cartoline: due arresti

La polizia locale ha ammanettato due soggetti intenti a convincere delle minorenni in piazza San Carlo a devolvere denaro per false campagne in cambio di cartoline

Truffa della finta beneficenza a Torino. Gli agenti del Reparto Operativo Speciale dei 'civich' hanno arrestato due uomini che in piazza San Carlo erano intenti a convincere delle ragazzine minorenni a devolvere del denaro per false campagne in cambio di cartoline. Lo stesso modus operandi utilizzato con le penne da una banda, smantellata lo scorso anno, che incassava fino a dieci mila euro al giorno. Alle ragazze i due truffatori hanno raccontato di essere coinvolti in un progetto sociale del Comune di Torino. Identificati e trovati in possesso di 82 cartoline e 76 euro in contanti, è risultato che i due avevano precedenti per truffa. In tasca di uno c'era un coltello lungo 17 centimetri.

Comandante polizia municipale: “Mai abbassato guardia”

"Credevamo, sbagliando, di aver sgominato il fenomeno della truffa delle penne -commenta il comandante della Polizia Municipale, Emiliano Bezzon - ma fortunatamente non abbiamo mai abbassato la guardia e i controlli. Anzi, abbiamo intensificato il monitoraggio in abiti civili, mischiati tra la gente comune, proprio per contrastare e prevenire le truffe soprattutto ai danni dei più giovani. I truffatori non vanno mai in vacanza, si reinventano e si ripropongono ciclicamente in nuove forme, con nuovi sistemi e con nuovi volti".