Covid, in Piemonte 20 nuovi casi su 13.411 tamponi

Su 13.411 tamponi processati, di cui 9.803 antigenici, sono 20 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte, con un rapporto tra test e positivi pari allo 0,1%. Per il terzo giorno consecutivo, non si registra alcun decesso in regione. I ricoverati in terapia intensiva sono 11, tre in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti in cura negli altri reparti sono 145 (-7). Le persone in isolamento domiciliare sono 629, gli attualmente positivi 785, i nuovi guariti 69. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)