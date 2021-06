Pragelato, vandalismo sui sentieri di montagna: denuncia contro ignoti

"Hanno rubato addirittura pali e frecce indicative il percorso dei vari sentieri nelle borgate pragelatesi. Uno scandalo che non si può non denunciare con forza e anche con grande tristezza - afferma l'assessore Borra al Turismo Paola Borra -. Un vandalismo che non si ferma neanche di fronte alla pietà umana. Rubati, infatti, nei giorni scorsi i fiori su molte tombe al Cimitero"