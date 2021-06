Rogo in un'azienda di rifiuti a Tortona, sul posto Arpa

Le prime analisi dell'aria eseguite da Arpa hanno evidenziato concentrazioni di composti organici volatili dell'ordine di 0,5 ppm (parti per milione) e acido cloridrico d'ordine di 1 ppm, "inquinanti tipici durante i processi di combustione"

Un incendio è divampato alla SRT di Tortona (Alessandria), azienda che gestisce rifiuti. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i tecnici di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Il rogo ha interessato un capannone contenente rifiuti ingombranti.

I rilievi Arpa

Le prime analisi dell'aria eseguite da Arpa nelle immediate vicinanze dell'incendio hanno evidenziato concentrazioni di composti organici volatili dell'ordine di 0,5 ppm (parti per milione) e acido cloridrico d'ordine di 1 ppm, "inquinanti tipici durante i processi di combustione," spiega l'agenzia di protezione ambientale. Effettuati anche rilievi in campo lungo la direzione prevalente del vento (Castelnuovo Scrivia). I campioni saranno poi sottoposti ad analisi di laboratorio.