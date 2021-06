Tav, Salvini in visita a Chiomonte: "Esempio di cos'è l'Italia". VIDEO

Così il leader della Lega: “Stiamo scavando questi chilometri sotto la montagna per far viaggiare i nostri figli e le merci delle nostre imprese in sicurezza e pensavo perché non utilizzare la stessa alta velocità la stessa sicurezza per unire Sicilia, Calabria, Italia ed Europa”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è recato in visita oggi al cantiere della linea dell’alta velocità Torino-Lione di Chiomonte, in Val di Susa. “Sono qua per rendere i dovuti onori agli ingegneri, ai geometri, agli operai, alle donne e uomini delle forze dell’ordine, agli amministratori e ai cittadini che stanno dando l’esempio di quello che è l’Italia, l’ingegno italiano, l’abilità di fare, di scavare e di costruire e di ripartire, soprattuto dopo il lockdown”, ha detto. "Questo - ha aggiunto il segretario del Caroccio - sarà non solo alta velocità, ma viaggiare in sicurezza, tutela ambientale e rispetto del territorio. Stiamo scavando questi chilometri sotto la montagna per far viaggiare i nostri figli e le merci delle nostre imprese in sicurezza e pensavo: perché non utilizzare la stessa alta velocità la stessa sicurezza per unire Sicilia, Calabria, Italia ed Europa e per sboccare i troppi cantieri fermi. Conto di tornarci a opera avanzata”, ha concluso Salvini, accompagnato nella visita dal candidato sindaco del centrodestra a Torino, Paolo Damilano. (GLI SCONTRI DI IERI)